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"Никаких вывесок": власти региона презентовали внешний вид ещё 12 хрущёвок на Ленинском проспекте (эскизы)

13:53
  1525 2
  • Эскиз домов на Ленинском проспекте
  • Эскиз домов на Ленинском проспекте
  • Эскиз домов на Ленинском проспекте
  • Эскиз домов на Ленинском проспекте
Эскиз домов на Ленинском проспекте
4 фото
К маю начнётся ремонт ещё 12 хрущёвок на Ленинском проспекте. Об этом во время рабочего выезда в четверг, 23 марта, сообщил врио губернатора Антон Алиханов. 
 
Общую концепцию всех домов разрабатывал Московский архитектурный институт (МАРХИ). Принципиально внешний вид домов, которые только планируется отремонтировать, не будет отличаться от уже готовых хрущёвок. 
 
Концепция не изменится, но по возможности более дорогостоящие материалы будут заменены
 
"Чтобы не раздувать денежные средства, сдержанно к этому относиться, будут использоваться как нарисованные элементы, так и навесные. Клинкерная плитка, которая использовалась на первом доме, будет заменена на каменную вату хорошей плотности. Кроме того, начинаем работу с жителями по балконам. Будем уговаривать их на открытые балконы с коваными элементами", — пояснила гендиректор Фонда капитального ремонта Оксана Астахова. 
 
Дом за гостиницей "Калининград", стоящий на улице Шевченко, планируется сделать в сдержанном советском стиле. "Там всё-таки рядом сама гостиница, Дом Советов, "Ростелеком". Всё в стиле того периода. Поэтому у дома не будет никаких надстроек и декоративных элементов", — заверила Астахова. 
 
Дом на улице Шевченко до ремонта
 
Концепция, которую предложено реализовать. Дом будет отремонтирован в советском стиле
 
Врио губернатора Антон Алиханов попросил ускориться с объявлением торгов на поиск подрядчиков.  "К маю планируем подвести итоги конкурса, а сентябрь включительно ремонт уже завершим", — заявил врио вице-премьера регионального правительства Максим Федосеев.
 
Отдельно власти города и области остановились на обсуждении рекламных вывесок компаний, расположенных в домах. "Предпринимателям предложили сделать вывески в одном стиле. В первом доме они частично согласились, в соседнем отказываются приводить в соответствие", — пояснила Оксана Астахова. 
 
"Только не надо выносных вывесок! Только табличка на прозрачной двери. Никаких выступающих реклам!", — попросил Алиханов. 
 
Обратил внимание глава региона и на магазин "Янтарной шкатулки". "Стоит уже 20 лет, пора уже ей и поменяться", — заметил главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне. 
 
 
Работать над 12 домами будут два-три подрядчика. "Опыт показывает, что даже самый крупный подрядчик, если берёт такой объём, не успевает набрать необходимое количество рабочих", — подчеркнул Федосеев. 
 
Глава региона попросил городские власти обратить внимание на состояние подъездов уже отремонтированных домов. Алиханов: "Смертный ужас, который творится внутри подъездов, нужно как-то исправлять. Мэрия как-то взаимодействует с управляющей компанией? Можно зафиксировать, чтобы провода те же не висели? Можно короба какие-то обустроить". 
 
При ремонте следующих домов планируют учесть жалобы жителей. "Второй дом укрывали купольным способом. Сыпалось большое количество жалоб: была сильная загазованность (в доме газовые котлы для подогрева воды), а люди не могли проветрить", — пояснил Федосеев. Глава региона отметил, что окончательное решение о том, как производить ремонт, останется за подрядчиком. 
 

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2 комментария Правила комментирования

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Alexander Svistoplyasov
Alexander Svistoplyasov #
14:15
Вот это правильно. Хотя нарисованные элементы и каменная вата смущают, но в целом конечно хорошо когда город преображается. Я бы вообще всю рекламу из центра убрал, уродские растяжки над дорогами и на зданиях во всю высоту это мракобесие какое-то. Как буд-то в шанхае каком-то живём. Кто смотрит на эту рекламу? Кому она нужна? Бред полнейший. 
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Иван Иванович
Иван Иванович #
14:37
На 4-й фото зеленые и розовые вставки убоги. Видимо там будут просто красить контур вокруг окон... Жесть... Дом за г-цей Калининград просто, видимо, покрасят, и всё.... Уродство останется. И как вообще можно экономить 5-10 лямов на центре города?? Использовать нарисованные элементы - эту тупость. Почему хорошие идеи нужно всегда уродовать мышлением?

P. S. Жителям этих домов надо запрещать ставить стеклянные балконы, а не уговаривать не делать этого! Уродуют облик... И Вывески тоже принудить ставить одинаковые, а не просить... Ну и власть у нас....(
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