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"Снаружи красота — внутри потолки валятся": как живут в хрущёвке на Ленинском проспекте, ставшей знаменитой на всю страну (фото)

Автор: Мария Гоменюк-Кравцова
18:44
  8722 12
  • Фото Александра Подгорчука
  • Фото Александра Подгорчука
  • Фото Александра Подгорчука
  • Фото Александра Подгорчука
  • Фото Александра Подгорчука
  • Фото Александра Подгорчука
Фото Александра Подгорчука
6 фото
Преобразившаяся хрущёвка на Ленинском проспекте внезапно стала предметом обсуждения не только в Калининграде, а далеко за его пределами. Накануне дизайнер Артемий Лебедев и телеведущий Иван Ургант прокомментировали капитальный ремонт здания советской постройки, в результате которого оно превратилось в дом в немецком стиле. Ургант пошутил, что жильцов лишили места, где можно было хранить лыжи и картошку. Клопс.Ru пообщался с жителями и узнал, что для них изменилось после преображения дома. И где где они, в конце концов, будут теперь высаживать рассаду. 
 
Заходя в подъезд, попадаешь в типовую советскую многоэтажку, никаких сюрпризов.
 
 
Жители надеются, что когда-нибудь дойдёт очередь и до обшарпанных лестничных клеток.
 
 
Ремонт фасада совпал с этим же процессом во многих квартирах. Жильцов верхних этажей затопило во время того, как преображалась кровля хрущёвки.  
 
 
Все жители солидарны — фасад красивый, но на их жизнь особо не повлиял.

Александр

 
"Жизнь у нас не изменилась. В подъезд заходишь — и как будто нет красивого ремонта снаружи. Вот бы и подъезд сделали! Но нас сразу предупредили, что внутри ничего делать не будут. Главное ведь не обёртка в конфетке. Если бы сделали трубы, остальные коммуникации, тогда и содержимое бы соответствовало".

Сергей, живёт в доме 12 лет

 
"Мне бы мою антенну "Триколор" вернули! Она мешала делать ремонт, утеплять стены — попросили убрать. Проблема теперь восстановить. Меня 20 каналов не устраивает, хочу 200! Красивый дом получился! Вот ещё осталось подъезд в нормальный вид привести. Нас хоть синим брезентом не закрывали. А то соседи жаловались на депрессию жуткую из-за отсутствия света в квартирах".

Тамара Дмитриевна, живёт в доме с момента постройки

"Мне уже 90 лет, я уже и говорить-то не умею, на улицу не выхожу. По телеку только смотрела. Ничего — красивый стал, но подъезд же всё равно страшный. А остальное я знаю. Знаю только, как у меня потолки лились, когда кровлю ремонтировали. А фотографировать меня не надо! Идите лучше к моей соседке, она и расскажет, и покажет!".

Валентина Ивановна, живёт в доме с момента постройки

 
"Ох, сейчас расскажу вам, как мне ремонт! Всё залито в квартире было — искрило, сверкало. Коридор, ванная комната, две комнаты и кухня. Вообще, пока делали крышу, каждые две недели меня топило. Как дождь — так я с тазиками по квартире бегаю, с места на место переставляю. Балкон стал уже — теперь ничего не вынесешь, потому что места мало и видно всё.
 
Стоявшие раньше на балконе цветы Валентина Ивановна перенесла в комнату
 
"А раньше у меня цветы там росли, два столика. А сейчас пользоваться не буду. А там-то — да… снаружи красота. А внутри потолки валятся. У меня ведь ещё над балконом желоб заканчивается — теперь как дождь, так всё на мой балкон льётся. Полметра каких-то пожалели!"
 
 
Капитальный ремонт домов в начале Ленинского проспекта начался в октябре прошлого года. Ремонт фасадов делали не за счёт собственников, а за средства из областного и городского бюджетов.
 
Концепцию комплексного обновления Ленинского проспекта от пл. Победы до гостиницы "Калининград" главный архитектор города Вячеслав Генне презентовал  ещё в 2015 году. 

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12 комментариев Правила комментирования

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SergeyAntonov
Antonov Sergey #
19:11
Любители халявы , всё остальное за ваши кровные .
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ivanovmisha2017
ivanovmisha2017 #
20:31
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
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Denis Klochkov
Denis Klochkov #
19:47
За что же мы тогда платим?
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Sermix
Sermix #
20:13
Я плачу деньги за кап.ремонт.По плану кап.ремонт нашего дома лет так через 20 будут делать.Плачу 400 руб.Ежемесячно.И будут ли.А то будем платить на содержание адм.аппарата а потом всё похерят.А тут такая халява с наружи.Каждая квартира скорее всего в собственности.Конечно люди хотели бы чтоб ещё и в каждой квартире евро ремонт сделали.И так уже можно хорошо приподняться.Продав квартирку в центре,хрущёвку и купив в новостройке с автономкой.Пускай не центр,зато и выхлопные газы нюхать не надо.А жильцам ныть в данном случае считаю уже стыдно.Даже и проблему подымать не стоит.
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МПА
МПА #
20:48
конечно они собственники. Судя по фото, жильцы специально не делали ремонты в своих квартирах, ждут халявы. НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ!!!!!!!!!!!
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Сухов
Сухов #
21:22
да, жильцы своеобразного вида... несколько...
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Violeta
Николаева Юлия #
21:51
Какой же дом хрущевка если он 1953 года?
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C-500
C-500 #
21:52
Ф.Раневская говорила: Зачем менять фасад,Если канализация старая!
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Ref39
Ref39 #
21:55
Потемкинские деревни напоминает.
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Violeta
Николаева Юлия #
21:55
Зачем менять крышу на зиму глядя? Почему нельзя это было делать летом?
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Кирилл Честный
Кирилл Честный #
22:14
Понятно для чего фассады ремонтируют, чтобы на ЧМ стыдно перед гостями не было. Радуйтесь, что хоть это сделали, нет нашим людям надо чтобы еще подъезды во всем городе отремонтировали, ну а в идеале еще и в квартире ремонт сделали и денег подкинули!
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SergeyAntonov
Antonov Sergey #
22:32
В Питере то же самое , не удивляйтесь .
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