"Снаружи красота — внутри потолки валятся": как живут в хрущёвке на Ленинском проспекте, ставшей знаменитой на всю страну (фото)

Преобразившаяся хрущёвка на Ленинском проспекте внезапно стала предметом обсуждения не только в Калининграде, а далеко за его пределами. Накануне дизайнер Артемий Лебедев и телеведущий Иван Ургант прокомментировали капитальный ремонт здания советской постройки, в результате которого оно превратилось в дом в немецком стиле. Ургант пошутил , что жильцов лишили места, где можно было хранить лыжи и картошку. Клопс.Ru пообщался с жителями и узнал, что для них изменилось после преображения дома. И где где они, в конце концов, будут теперь высаживать рассаду.

Заходя в подъезд, попадаешь в типовую советскую многоэтажку, никаких сюрпризов.

Жители надеются, что когда-нибудь дойдёт очередь и до обшарпанных лестничных клеток. Ремонт фасада совпал с этим же процессом во многих квартирах. Жильцов верхних этажей затопило во время того, как преображалась кровля хрущёвки.

Все жители солидарны — фасад красивый, но на их жизнь особо не повлиял.

Александр

"Жизнь у нас не изменилась. В подъезд заходишь — и как будто нет красивого ремонта снаружи. Вот бы и подъезд сделали! Но нас сразу предупредили, что внутри ничего делать не будут. Главное ведь не обёртка в конфетке. Если бы сделали трубы, остальные коммуникации, тогда и содержимое бы соответствовало".

Сергей, живёт в доме 12 лет

"Мне бы мою антенну "Триколор" вернули! Она мешала делать ремонт, утеплять стены — попросили убрать. Проблема теперь восстановить. Меня 20 каналов не устраивает, хочу 200! Красивый дом получился! Вот ещё осталось подъезд в нормальный вид привести. Нас хоть синим брезентом не закрывали. А то соседи жаловались на депрессию жуткую из-за отсутствия света в квартирах".

Тамара Дмитриевна, живёт в доме с момента постройки

"Мне уже 90 лет, я уже и говорить-то не умею, на улицу не выхожу. По телеку только смотрела. Ничего — красивый стал, но подъезд же всё равно страшный. А остальное я знаю. Знаю только, как у меня потолки лились, когда кровлю ремонтировали. А фотографировать меня не надо! Идите лучше к моей соседке, она и расскажет, и покажет!".

Валентина Ивановна, живёт в доме с момента постройки

"Ох, сейчас расскажу вам, как мне ремонт! Всё залито в квартире было — искрило, сверкало. Коридор, ванная комната, две комнаты и кухня. Вообще, пока делали крышу, каждые две недели меня топило. Как дождь — так я с тазиками по квартире бегаю, с места на место переставляю. Балкон стал уже — теперь ничего не вынесешь, потому что места мало и видно всё.

Стоявшие раньше на балконе цветы Валентина Ивановна перенесла в комнату

"А раньше у меня цветы там росли, два столика. А сейчас пользоваться не буду. А там-то — да… снаружи красота. А внутри потолки валятся. У меня ведь ещё над балконом желоб заканчивается — теперь как дождь, так всё на мой балкон льётся. Полметра каких-то пожалели!"

Капитальный ремонт домов в начале Ленинского проспекта начался в октябре прошлого года. Ремонт фасадов делали не за счёт собственников, а за средства из областного и городского бюджетов.