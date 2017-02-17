Дизайнер Лебедев и телеведущий Ургант прокомментировали ремонт хрущёвки в немецком стиле на Ленинском проспекте

Дизайнер Артемий Лебедев и телеведущий Иван Ургант прокомментировали капитальный ремонт хрущёвки на Ленинском проспекте, в результате которого здание советской постройки превратилось в дом в немецком стиле.



"Стало, конечно, хорошо, но непонятно, зачем возрождать прусский стиль на здании, которое было построено в другую эпоху. Если хотели пристроить мансардный этаж, можно было просто взять и пристроить его. Кстати, прикольно, что чуваки из квартиры на четвёртом этаже правее середины как в старом дизайне оставили себе окна с перекладиной в центре, так и при рестайлинге не сдались", — "Стало, конечно, хорошо, но непонятно, зачем возрождать прусский стиль на здании, которое было построено в другую эпоху. Если хотели пристроить мансардный этаж, можно было просто взять и пристроить его. Кстати, прикольно, что чуваки из квартиры на четвёртом этаже правее середины как в старом дизайне оставили себе окна с перекладиной в центре, так и при рестайлинге не сдались", — написал на своём сайте, в разделе "Рецензии", Лебедев. Он добавил, что такое превращение вдохновляет переделать весь город вокруг.



Телеведущий Иван Ургант в программе "Вечерний Ургант" в четверг, 16 февраля, сделал ремонт хрущёвки темой очередной шутки. "Посмотрите, что эти вандалы сделали с этим зданием, — сказал ведущий. — У людей украли то, что у них было: индивидуальность. Посмотрите на верхнюю фотографию: раньше по балкону можно было многое понять: достаток семьи, пьющие живут люди или нет и где работают (посмотрите на лоджии — на алюминиевом заводе или на деревообрабатывающем комбинате). А где теперь людям хранить лыжи, картошку, где — бачки с капустой? Как жить вообще после вот этого? Уже в трусах жены не выбежать быстро покурить. Хочу обратиться к администрации города от лица жителей: пожалуйста, верните старый дизайн — я настаиваю, это именно дизайн, — будьте любезны".