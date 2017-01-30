В 2017 году на Ленинском проспекте отремонтируют 12 домов
До конца 2017 года в Калининграде отремонтируют 12 домов на Ленинском проспекте. Об этом рассказала директор Фонда капитального ремонта Калининградской области Оксана Астахова во время рабочего выезда в понедельник, 30 января.
По словам руководителя ведомства, в феврале планируется начать разыгрывать конкурсные процедуры. А в мае победитель торгов уже должен приступить к заявленным работам.
Ранее врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов назвал
"уродством" рекламные вывески, расположенные на первых этажах зданий. Он отметил, что объявления портят вид недавно отремонтированных домов. В качестве примера он назвал отреставрированный дом на улице Черняховского.
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