Панические атаки, издевательства Литвы и бочки с порохом и бензином: события недели, которые обсуждали в Калининграде

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Ссылка Дамир Батыршин Авторская колонка

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Ссылка От моста сотрудничества к бочке с порохом На неделе Калининградская область вновь звучала в международном контексте. На состоявшемся в регионе форуме «Валдай» самую западную территорию России назвали пороховой бочкой. Такую оценку Калининграду дают в экспертных кругах стран Балтийского моря, подразумевая, очевидно, что именно от ситуации в области зависит безопасность всего региона в целом. А ведь ещё каких-то 20 лет назад те же самые эксперты называли Калининградскую область мостом между Европой и Россией. За 20 лет отношение европейских стран к региону изменилось на 180 градусов — от масштабного сотрудничества к обнесению забором с колючей проволокой и рвом. Понятно, что в условиях общего осложнения отношений Евросоюза с Россией наивно было ожидать, что к Калининградской области как к составной части страны будет какое-то особое отношение. Но тем не менее, пока все поползновения идут со стороны соседей — и санкции, и транзитные ограничения. И логично, что такая ситуация не может продолжаться вечно. Рано или поздно должен случиться катарсис. Пока неясно, каким он будет — в сторону снижения эскалации или же в сторону усиления. Конечно, хотелось бы первый вариант. Но пороховая бочка не зря фигурирует во внешней оценке — значит, там тоже просчитывают риски.

Фото: архив «Клопс»

Издевательский лимит Кстати, о транзитных ограничениях. На неделе стало известно, почему РЖД не может пустить в Калининградскую область двухэтажные вагоны. В условиях нестабильного авиасообщения и роста цен на билеты поезда могли бы взять на себя часть пассажиропотока. И двухэтажные вагоны, хорошо зарекомендовавшие себя на маршрутах в России, были бы как раз кстати. Но, увы, до сих пор действуют требования Литвы по ограничению количества пассажиров в поездах из Калининграда. Поэтому экономического смысла в двухэтажных вагонах нет. Лимит в 300 пассажиров на состав был введён в 2020 году как реакция на пандемию коронавируса. При этом количество вагонов должно было оставаться неизменным — 15-16, просто пассажирам нужно было сидеть попросторнее, а не тесно, чтобы не заражаться. Ковид уже давно канул в лету, а норма осталась. Сейчас она выглядит просто издевательски, потому что число вагонов сократилось и люди по-прежнему едут вплотную друг к другу. То есть смысла в этих якобы эпидемиологических мерах нет никакого. К тому же на территории Литвы пассажирам выходить из поезда запрещено. Ничем иным, кроме как в очередной раз создать неудобство калининградцам и тем жителям России, кто едет в регион, этот лимит не является. Может, пора подумать о каких-то зеркальных мерах?

Психоз и отсос Впрочем, зеркальные меры по отношению к недружественным государствам в России не практикуются. Например, несмотря на разразившийся топливный кризис, в Калининградской области до сих пор свободно продают автомобильное топливо для заправки машин с иностранными номерами. И жители соседних государств по-прежнему едут к нам за бензином и соляркой. Калининградцы, которые вынуждены простаивать в длинных очередях на АЗС и заправляться по лимиту, справедливо задают вопросы властям, почему дефицитное топливо вывозится за рубеж. Ответа от чиновников может и не быть, учитывая традиционное российское гостеприимство, когда гостю отдавали всё самое лучшее, а хозяева уходили ночевать в хлев. Тем более, что иностранцы, приезжающие в Калининградскую область за топливом, по всем отчётам значатся как иностранные туристы. А туристы у чиновников вроде священной коровы. Поэтому неудивительно, что, глядя на такое развитие событий, жители начинают испытывать стресс: а вдруг они останутся без бензина, его весь скупят и вывезут в сопредельные страны? Нас-то ведь туда за топливом не пустят. Паника всегда развивается по нарастающей, захватывая всё большее число участников. Если раньше люди могли спокойно ездить, пока не загорится индикатор уровня топлива на приборной панели, то сейчас до этого стараются не доводить, чтобы вдруг не обсохнуть на полпути. С паникой бесполезно бороться увещеваниями и разъяснениями. Скорее, наоборот: видя, как власти убеждают не создавать ажиотаж и не запасаться бензином впрок, люди — опять же по въевшемуся в кожу правилу — делают обратные выводы, паникуют и заливают бензином бочки. И запрет на канистры не помогает — отсасывают из бензобаков, затем снова едут заправляться. Такова привычка российского народонаселения, привыкшего не доверять никому, а особенно начальству.

«Все побежали, и я побежал» И еще об ажиотажах недели. Один из них связан с раздачей бесплатных билетов на концерты в честь 80-летнего юбилея области на «Ростех Арене». Первая партия билетов на танцпол разлетелась за два часа. Многие из тех, кто не успел ухватить, почувствовали себя обделёнными и начали третировать чиновников требованиями раздать ещё билеты. Те ввели лимит — по 500 в день на каждый из концертов 4 и 5 июля. Это ещё больше подогрело страсти: теперь билеты расходятся буквально за считанные минуты. Люди только успевают войти в систему и выбрать места, как их уже оформляет кто-то более расторопный. К тому же система даёт зарезервировать лишь два места рядом. И если в семье четыре человека, то сидеть им придётся далеко друг от друга. Всей этой суеты могло бы и не быть, если бы концерт, как и раньше, проводился бы где-то на открытой площадке — на Центральной площади или на аэродроме Девау. Но власти посчитали стадион как нельзя лучше соответствующим мерам безопасности. Вход же туда только по билетам, отсюда и сложности. Был и второй путь снять ажиотаж — не раздавать билеты бесплатно, а продавать их. Пусть по низкой цене — например, за тысячу рублей. Не так уж и много, чтобы услышать бессмертные произведения мастера вокального искусства Олега Газманова. Зато это отсекло бы любителей халявы, для которых задарма и уксус сладкий. К тому же ушлые граждане стали продавать взятые бесплатно билеты и не по тысяче рублей. И ведь находятся, кто покупает. Но нет, сделали как сделали, и теперь ажиотаж по поводу билетов раскручивается, как воронка смерча, захватывая в свою круговерть всё больше людей. Даже тех, кому Газманов и другие шоумены в принципе не интересны. Но принцип «все побежали, и я побежал» пока превалирует. Как в случае ещё одной панической атаки, связанной с закрытием супермаркетов «Виктория», где по этому поводу объявляли хорошие скидки на товары. Людям, может, и не нужно было столько сухарей, зубной пасты, вина и туалетной бумаги. Может, в других магазинах без каких-либо скидок вышло бы дешевле. Но голос разума в этом случае спит.