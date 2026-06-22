«Билеты пытаются перепродавать на маркетплейсах»: Беспрозванных — о контроле за регистрацией на юбилейные концерты

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Власти Калининградской области намерены упорядочить распределение билетов на концерты по случаю 80-летия региона на «Ростех Арене» и пресечь случаи их продажи. Об этом в понедельник, 22 июня, заявил губернатор Алексей Беспрозванных на заседании регионального правительства.

«У нас была выгружена первая партия билетов, достаточно большая. Разошлась почти за два часа. Как вижу в соцсетях, сегодня обращения по билетам. Мы договорились, что оставшуюся партию билетов будем выкладывать ежедневно, порядка тысячи в сутки. Прошу организовать эту работу», — сказал глава региона, обращаясь к министру по культуре и туризму Андрею Ермаку.

Беспрозванных особо подчеркнул, что продажа билетов на концерты недопустима: «Мы видим, что сегодня билеты пытаются перепродавать на разных маркетплейсах. Прошу все мероприятия провести для того, чтобы не допустить этого. У нас всё-таки празднование, и кто-то хочет на этом заработать. Очень странно это выглядит. Нужно контролировать. В одни руки по электронной почте не более двух билетов уходит. Поэтому обязательно смотрите по регистрации».

Губернатор подчеркнул, что необходимо провести информирование жителей области о мероприятиях, которые пройдут в Калининграде. Главам муниципалитетов поручено обеспечить участие и доставку всех желающих. Квоты определены исходя из запросов, которые предоставили главы районов. Это и почётные жители, и те, «которые имеют особое значение».

«Имеется в виду и старшее поколение, и молодое, — отметил Алексей Беспрозванных. — Это и «Движение первых», и «Молодая гвардия». Ребята, которые вносят значимый вклад, активные жители ваших муниципалитетов, поэтому исключительно вот так. Не среди своих. Мы списки все будем смотреть. Это касается и города Калининграда, и каждого муниципалитета. Не будет так, что мы отдали вам сто билетов — и вы там кому хотите распространяете. Нет, всё будет посписочно. С сегодняшнего дня мы эту квоту вам отдадим. Но будем смотреть, кто эти люди и почему они получили эти билеты. Это очень важно, поскольку количество билетов ограничено, а количество желающих большое».