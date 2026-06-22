Беспрозванных призвал не создавать ажиотаж вокруг ситуации с автомобильным топливом

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В Калининградской области нет ограничений на поставки автомобильного топлива от производителей, а крупные сети заправочных станций обеспечены необходимыми запасами. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных на заседании регионального правительства в понедельник, 22 июня.

По его словам, производители топлива продолжают работу с регионом в штатном режиме. При этом на фоне внешних факторов и изменений в логистике поставок отдельные небольшие заправочные сети испытывают дефицит бензина.

Губернатор отметил, что производители вынуждены перестраивать логистические цепочки, поэтому региональные власти заранее готовились к возможным сложностям. Для поддержки небольших участников рынка проведены переговоры с Министерством энергетики России, а профильным ведомствам даны поручения оказать необходимое содействие.

Беспрозванных подчеркнул, что оснований для введения массовых ограничений на продажу топлива в регионе нет. Он призвал жителей не поддаваться панике, поскольку именно повышенный спрос способен спровоцировать дополнительные сложности.

«Прошу не создавать ажиотаж вокруг топлива, как это в других регионах происходит. Это ни к чему хорошему не приведёт, просто к определённым ограничениям, которые нужно будет вводить. У нас в этом смысле нет никакой необходимости для введения таких массовых ограничений. Поэтому сохраняем спокойствие», — подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, область заблаговременно сформировала запасы топлива. Власти намерены продолжить работу по обеспечению небольших операторов рынка.

«В ежедневном режиме у меня четкий отчёт лежит по остаткам по каждой заправочной станции», — заявил Алексей Беспрозванных.