В Калининградской области ввели лимиты на продажу бензина и дизеля в один бак

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В Калининградской области на заправках крупных операторов ограничили объём топлива, который можно залить за один раз. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в своём канале на платформе Макс в четверг, 25 июня.

Теперь за раз в один бак отпускают не больше 30 литров бензина и не больше 60 литров дизеля. По словам главы региона, в последние дни спрос на топливо резко вырос: на АЗС появились очереди, а потребление увеличилось почти вдвое.

«Ещё раз обращаю внимание — с логистикой проблем нет, продолжаем везти топливо морем. Но нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объём в регионе будет исчерпан, например, за неделю», — добавил Беспрозванных.