«Калининград — это пороховая бочка»: на форуме «Валдай» обсудили риски для региона и отношения с Европой

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Ситуация в сфере безопасности для Калининградской области и всего Балтийского региона продолжает ухудшаться, а перспективы диалога между Россией и Европой остаются туманными. К таким выводам пришли участники форума «Валдай». На мероприятии в Калининграде в среду, 24 июня, побывал корреспондент «Клопс».

По словам президента БФУ имени И. Канта, доктора политических наук Андрея Клемешева, после вступления в НАТО Швеции и Финляндии обстановка в регионе стала ещё более напряжённой. Развитие ситуации во многом будет зависеть от дальнейшего сценария событий на Украине.

«Калининград сейчас рассматривается, — по крайней мере, большинством всех экспертов балтийских, я имею в виду не Прибалтику, а датских, шведских, немецких, польских, — что Калининград — это пороховая бочка. Что если что-то будет происходить, то будет связано в первую очередь с Калининградом», — заявил эксперт.

Он напомнил, что область является не только приморским эксклавом России, но и анклавом внутри Евросоюза. Отдельно эксперт обратил внимание на Сувалкский коридор, который отделяет регион от Белоруссии.

Среди основных рисков Клемешев назвал проблемы, связанные с транспортной доступностью, газоснабжением и связью.

«Через территорию Литвы газопровод проходит. <...> У нас единственная ветка, кабель Ростелекома проходит по дну Балтийского моря. Ну а вы знаете все скандалы, которые были по Финскому заливу и так далее», — отметил спикер.

Отдельная часть дискуссии была посвящена отношениям России и Европы. Кандидат философских наук, научный сотрудник Международной лаборатории исследований русско-европейского интеллектуального диалога Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Александр Гиринский заявил, что культурно-интеллектуальное взаимодействие между Россией и Европой сегодня фактически утрачено. «И всё сваливается только к языку военного противостояния», — отметил эксперт.

По мнению Гиринского, рассчитывать на быстрое восстановление отношений не приходится: «Мне не кажется, что на западном направлении в ближайшее время возможен переход к какому-то конструктивному диалогу».

Схожую позицию высказал философ и политолог Борис Межуев. По его словам, сейчас важнее задуматься о том, как избежать наиболее опасных сценариев развития событий.

«Нам бы не о диалоге, а о душе подумать, понимаете? Нам бы подумать, как понимать друг друга, а не пулять ядерными ракетами», — заявил Межуев.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что ситуация в Балтийском регионе остаётся сложной, а Калининградская область находится в центре многих геополитических процессов, которые будут определять её развитие в ближайшие годы.