Калининградцам объяснили, почему не запускают двухэтажные поезда до Москвы и Петербурга

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Двухэтажные поезда из Калининграда в Москву или Санкт-Петербург пускать не планируется из-за ограничений со стороны Литвы. Об этом «Клопс» сообщили в КЖД в ответ на информационный запрос.

Редакцию интересовало, можно ли в высокий сезон увеличить пассажиропоток на железной дороге: это могло бы отчасти решить проблему транспортной доступности региона. Оказалось, что введённые в ковид ограничения по количеству пассажиров поездов на литовском направлении действуют до сих пор.

В компании уточнили, что несколько лет назад речь шла не о готовящемся запуске двухэтажных составов, а лишь о проверке технической возможности этого.

«Тогдашний начальник железной дороги (Виктор Голомолзин — ред.) в публичных выступлениях говорил только о проработке с железными дорогами, обеспечивающими движение пассажирских поездов на калининградском направлении, вопроса технической возможности пропуска двухэтажных вагонов с учётом габаритов инфраструктурных объектов и сооружений», — сообщили в КЖД.

В КЖД отметили, что пандемия закончилась, однако квоты до сих пор не сняты. Это влияет на перспективы запуска более вместимых составов на калининградском направлении.

«Для Федеральной пассажирской компании, являющейся перевозчиком пассажиров в дальнем сообщении, эксплуатация двухэтажного подвижного состава экономически целесообразна на наиболее востребованных направлениях с высоким пассажиропотоком», — добавили в компании.