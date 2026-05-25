Загадочная смерть на Калининградском заливе и ДТП с 16-летним самокатчиком: 10 событий, обсуждавшихся в выходные

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка На Калининградском заливе при загадочных обстоятельствах погиб мужчина, а на Сельме 16-летний подросток на самокате врезался в автомобиль — о чём ещё писал «Клопс» в выходные.

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка 1. Вечером в воскресенье, 24 мая, на окраине Калининграда в районе посёлка Шоссейный под автомобилем обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Очевидцы обратились в экстренные службы и сообщили, что во время ремонта машина придавила человека. Для извлечения тела спасатели применили гидравлический инструмент. На месте работали полиция, военные следователи и представители СКР. По одной из версий, погибшего могли сбить.

Тело находится под машиной.. Фото: ГО и ЧС по Калининграду

2. В этот же день в заброшенном здании на улице Пархоменко в Калининграде местные жители обнаружили тело мужчины. Судя по всему, он погиб под завалами. Спасатели извлекли тело с помощью гидравлического инструмента. Предположительно, смерть наступила более двух недель назад.

Спасатели работают на месте происшествия.. Фото: ГО и ЧС по Калининграду

3. В воскресенье, 24 мая, у дома №44 на улице Согласия в Калининграде 16-летний подросток на электросамокате врезался в автомобиль возле въезда на парковку. Подросток получил травмы.

Фото: сообщество Госавтоинспекции Калининградской области / «ВКонтакте»

4. Чуть раньше в этот же день на улице Невского, 48, мотоциклист не выдержал дистанцию до идущего впереди автомобиля, зацепил его и съехал с полосы. Мужчина упал на дорогу и получил травмы.

5. В Гурьевске в воскресенье, 24 мая, на улице Безымянной 39-летний водитель Škoda при выезде с придомовой территории не уступил дорогу мотоциклу Roliz под управлением 37-летнего мужчины. После первого столкновения мотоцикл отбросило на встречный Hyundai. Байкер получил травмы.

Фото: канал Госавтоинспекции Калининградской области / Макс

6. В субботу, 23 мая, около 12:07 на улице Денисова в Калининграде водитель Škoda сбил 11-летнего мальчика на велосипеде, который выезжал со двора. Ребёнок получил травмы.

Фото с места происшествия. Фото: ГАИ региона

7. Утром в субботу, 23 мая, в посёлке Красный Яр Гвардейского округа загорелся одноэтажный жилой дом на четыре семьи. Пожарные вынесли два газовых баллона, предотвратив угрозу взрыва. Кровля сгорела и обрушилась, чердак выгорел полностью, две квартиры — частично. Площадь пожара составила 450 квадратных метров, пострадавших не было.

Фото: МЧС региона

8. Вечером в пятницу, 22 мая, в Калининграде подержанный автомобиль загорелся прямо перед потенциальным покупателем. Мужчина приехал посмотреть машину по объявлению, и когда продавец завёл двигатель, салон внезапно вспыхнул. Покупатель вызвал пожарных, но к их приезду машина полностью сгорела. Очевидцы успели оттащить стоявшие рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них.

9. Центральная блокирующая Валерия Зайцева покидает калининградский «Локомотив» после восьми сезонов в команде. Об этом стало известно в воскресенье, 24 мая. Вместе с клубом она установила рекорд по количеству проведённых матчей, трижды выиграла золото Суперлиги, четырежды становилась серебряным призёром, а также завоевала Кубок и Суперкубок России. В клубе поблагодарили волейболистку за энергию и вклад в развитие команды.

Фото: архив «Клопс»