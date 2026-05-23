В Калининграде выставленная на продажу подержанная машина вспыхнула прямо перед потенциальным покупателем (видео)

В Калининграде выставленная на продажу подержанная машина вспыхнула прямо перед потенциальным покупателем. Об этом «Клопс» сообщил очевидец.

Инцидент произошёл в пятницу, 22 мая, около 22:30. Мужчина приехал посмотреть машину, которую собирался купить — объявление он нашёл на соответствубщем сайте. Когда продавец завёл двигатель, автомобиль внезапно загорелся.

Пламя быстро охватило салон. Калининградцы вызвали пожарных, но к моменту прибытия расчёта машина полностью сгорела. Очевидцы успели вручную оттащить стоявшие рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них.