«Слышала первый крик сына»: в Калининграде пациентке с опухолью провели уникальное кесарево

В перинатальном центре Калининграда медики помогли родить 31‑летней пациентке, одновременно с этим удалив кисту яичника. Об этом сообщает областной минздрав в субботу, 23 мая.

Операцию провели специалисты перинатального центра совместно с приглашённым онкогинекологом областного онкоцентра. Беременность женщины была непростой: на 14‑й неделе ей уже удаляли кисту яичника, которая угрожала вынашиванию плода. Операция прошла успешно, однако в третьем триместре патология вернулась — к 39‑й неделе новообразование выросло до 8×10 сантиметров.

Для проведения сложной сочетанной операции была собрана мультидисциплинарная бригада. Кесарево сечение и удаление опухоли выполнили заведующая родовым отделением с операционными перинатального центра Елизавета Шмидтке, акушер‑гинеколог Кристина Бастанская и онкогинеколог Игорь Болдов.

«Сразу после того, как мы извлекли ребёнка, к работе приступил онколог. Поскольку операция проходила без общего наркоза, пациентка всё это время находилась в контакте с медиками и смогла услышать первый крик сына, — рассказала Елизавета Шмидтке. — Удалённая киста была экстренно направлена на экспресс‑гистологию. Анализы подтвердили её доброкачественный характер, благодаря чему хирурги смогли провести органосохраняющую операцию».

На свет появился здоровый мальчик весом 3 810 граммов и ростом 52 сантиметра. Для женщины это вторые роды. И. о. главврача онкоцентра Степан Миракян отметил, что совместная работа двух учреждений давно налажена: «Такие пациентки требуют особенно внимательного, мультидисциплинарного подхода. Современная медицина позволяет одновременно проводить необходимое лечение и сохранять беременность. Ради этого и выстраивается тесное взаимодействие между нашими учреждениями».

Мама и новорождённый чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.