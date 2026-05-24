Тело под машиной: на берегу Калининградского залива при загадочных обстоятельствах погиб мужчина (фото)

Тело находится под машиной. Фото: ГО и ЧС по Калининграду

На окраине Калининграда под автомобилем нашли тело мужчины. Об этом «Клопс» сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС в воскресенье, 24 мая.

Трагедия произошла вечером в районе посёлка Шоссейный, у берега Калининградского залива. Очевидцы вызвали экстренные службы и сообщили, что во время ремонта машина придавила человека.

Прибывшие спасатели обнаружили под автомобилем мужчину без признаков жизни. Для извлечения тела используют гидравлический инструмент. На месте работают полиция, военные следователи и представители регионального СКР. Обстоятельства гибели устанавливаются. По одной из версий, погибшего могли сбить.