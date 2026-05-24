«Зая покидает команду»: рекордсменка Валерия Зайцева уходит из калининградского «Локомотива»

Центральная блокирующая Валерия Зайцева уходит из калининградского «Локомотива» после восьми сезонов в команде. Об этом волейбольный клуб написал в своей группе во «ВКонтакте» в воскресенье, 24 мая.

В «Локомотиве» Зайцева установила клубный рекорд по количеству проведённых матчей. Вместе с командой она трижды выиграла золото Суперлиги и четыре раза становилась серебряным призёром турнира.

В составе калининградского клуба волейболистка завоевала Кубок и Суперкубок России. «И спустя восемь сезонов наша Зая покидает команду. Мы ценим время, силу, энергию и многое другое, что ты подарила нам. Желаем тебе больших успехов в дальнейшем пути», — говорится в сообщении.