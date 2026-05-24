Завалило строительным мусором: в калининградской заброшке обнаружили тело мужчины (фото)

Спасатели работают на месте происшествия. Фото: ГО и ЧС по Калининграду

В заброшенном здании на улице Пархоменко нашли тело мужчины. Об этом «Клопс» сообщили в ГО и ЧС Калининграда в воскресенье, 24 мая.

Тело случайно обнаружили местные жители, они же вызвали экстренные службы. Судя по всему, мужчину завалило строительным мусором и обрушившимися конструкциями здания.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли погибшего из-под завалов. Предположительно, смерть наступила больше двух недель назад. На месте работают полицейские, личность мужчины устанавливают.