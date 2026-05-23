Сгорели крыша, чердак и 2 квартиры: в Гвардейском районе вспыхнул жилой дом

В Гвардейском муниципальном округе произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщает МЧС региона в субботу, 23 мая.

«Сегодня в 08:26 поступило сообщение о том, что в поселке Красный Яр на улице Школьной горит одноэтажный дом на четыре семьи. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, выгорел чердак и частично выгорели 2 квартиры», — говорится в сообщении.

Пожарные 2 газовых баллона, предотвратив угрозу взрыва, и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Площадь ЧП составила 450 квадратных метров. На месте работали 10 человек личного состава и 3 единицы техники.