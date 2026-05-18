Разгромленное кладбище домашних животных и сбитый велосипедист: 8 событий минувших выходных в Калининграде

Ссылка 1. В посёлке Цветково в воскресенье, 17 мая, неизвестные сломали оградки и таблички на стихийном кладбище домашних животных, которое находится в лесополосе. Как рассказали очевидцы, самодельные памятники свалены в одну кучу. Некоторые из них были установлены совсем недавно: на части табличек указан апрель 2026 года.

Фото: очевидцы

2. В тот же день около 8:50 на кольце Московского проспекта в Калининграде автомобиль сбил велосипедиста. Молодого человека госпитализировали в БСМП с сотрясением и ушибами. На тот момент 20-летний пациент был в состоянии средней тяжести.

3. В воскресенье, 17 мая, около 15:30 в Холмогоровке на перекрёстке в сторону Калининграда столкнулись две машины. Очевидцы сообщили, что у одной из машин мужчина с травмой головы и в перепачканной кровью одежде держал на руках ребёнка. Позже стало известно, что в ДТП пострадали три человека из автомобиля Lada: водитель, пассажир и ребёнок. По данным Госавтоинспекции, Lada не уступила дорогу BMW. Всех пострадавших госпитализировали.

Фото: очевидцы

4. В Северном посёлке Багратионовского района водитель Audi не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. ДТП произошло в субботу, 16 мая, в 19:30. За рулём находился водитель 2005 года рождения, в салоне — подросток 2009 года рождения. Пассажира госпитализировали в Детскую областную больницу.

5. В воскресенье, 17 мая, около 12:00 на перекрёстке возле Закхаймских ворот в Калининграде столкнулись скорая помощь и легковой автомобиль. У обеих машин оказались разбиты передние части. Позже стало известно, что пострадал водитель Hyundai. На кадрах видно, что участников ДТП могло быть больше: маршрутка, двигавшаяся параллельно Hyundai по среднему ряду, в последний момент затормозила перед каретой скорой.

6. В Калининграде 26-летний местный житель стал жертвой интернет-мошенников при покупке автомобиля. Он нашёл объявление о продаже Honda Civic в мессенджере, обсудил условия с продавцом, дистанционно подписал договор и перевёл более 2,8 млн рублей на указанный счёт. После получения денег продавец перестал выходить на связь, а машина так и не была доставлена. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). 7. Волейболистки калининградского «Локомотива» завоевали золото и бронзу на втором этапе Кубка России по пляжному волейболу в Волгограде. В финале Мария Егорова и Мария Лазуренко обыграли представительниц «Динамо» со счётом 2:0 (22:20, 21:16). В матче за третье место Арина Ряжнова и Елизавета Лудкова также победили динамовок — 2:0, по партиям 21:16, 21:17. Это первые награды сезона для «Локомотива». 8. В заключительном туре чемпионата России по футболу «Балтика» на домашнем поле уступила московскому «Динамо» со счётом 1:2 при 21 626 зрителях. В первом тайме Артур Гомес точным ударом в ближний угол вывел гостей вперёд, а после перерыва Дерик Ласерда сравнял счёт, забив грудью. Однако затем Константин Тюкавин после углового вколотил мяч под перекладину и принёс победу «Динамо».