Калининградец потерял около 2,8 млн рублей при попытке купить автомобиль через интернет

В полицию Центрального района Калининграда обратился 26‑летний местный житель, ставший жертвой интернет‑мошенников при покупке автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По словам потерпевшего, он нашёл объявление о продаже Honda Civic в одном из каналов мессенджера и продолжил общение с предполагаемым продавцом в личных сообщениях. Стороны согласовали условия сделки, цену и сроки доставки машины. Мужчина дистанционно подписал присланный договор и перевёл на указанный счёт свыше 2,8 млн рублей.

После получения денег продавец перестал выходить на связь, а автомобиль покупателю так и не доставили. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).