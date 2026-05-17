В аварии в Холмогоровке, где водители видели мужчину в окровавленной футболке, пострадал маленький ребёнок

В Холмогоровке после столкновения Lada и BMW пострадали три человека: водитель, пассажир и малолетний ребёнок из первой машины. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своём телеграм-канале в воскресенье, 17 мая.

Авария произошла около 15:20 на перекрёстке. Водитель Lada не уступил дорогу BMW, который ехал прямо со встречного направления. Всех пострадавших направили в больницу. Проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.