21:33

В аварии в Холмогоровке, где водители видели мужчину в окровавленной футболке, пострадал маленький ребёнок

  1. Происшествия
Автор:
В аварии в Холмогоровке, где водители видели мужчину в окровавленной футболке, пострадал маленький ребёнок - Новости Калининграда | Фото: канал Госавтоинспекции Калининградской области / Телеграм
Фото: канал Госавтоинспекции Калининградской области / Телеграм

В Холмогоровке после столкновения Lada и BMW пострадали три человека: водитель, пассажир и малолетний ребёнок из первой машины. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своём телеграм-канале в воскресенье, 17 мая.

Авария произошла около 15:20 на перекрёстке. Водитель Lada не уступил дорогу BMW, который ехал прямо со встречного направления. Всех пострадавших направили в больницу. Проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Водители рассказывали, что после аварии женщина сидела в открытом багажнике Lada. Рядом стоял мужчина с травмой головы и следами крови на футболке, держа ребёнка на руках.

941
ДТП