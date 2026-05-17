В Холмогоровке столкнулись два автомобиля, у одного из пострадавших заметили кровь на голове (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Холмогоровке на перекрёстке в сторону Калининграда столкнулись два автомобиля, у одной из машин очевидцы видели семью с ребёнком. Об этом читатели рассказали «Клопс» в воскресенье, 17 мая.

Об аварии стало известно примерно в 15:30. По словам свидетелей, женщина сидела в открытом багажнике, рядом стоял мужчина с травмой головы и следами крови на футболке. На руках у него был ребёнок.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе ДТП собирается пробка: машины стоят на старых светлогорской и зеленоградской трассах.