Маршрутка чудом остановилась: появилось видео момента ДТП со скорой у Закхаймских ворот

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде после столкновения скорой и Hyundai возле Закхаймских ворот пострадал водитель легковушки. Об этом областная Госавтоинспекция пишет в своём телеграм-канале в воскресенье, 17 мая.

Авария произошла в 8:22 на перекрёстке Литовского вала и Московского проспекта. На опубликованных кадрах видно, что участников ДТП могло быть больше. Маршрутка, шедшая по среднему ряду параллельно Hyundai, в последний момент затормозила перед скорой. «По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявили в полиции.