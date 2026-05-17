Продинамили: «Балтика» в последнем мачте сезона уступила 1:2

В заключительном туре чемпионата России по футболу «Балтика» дома уступила московскому «Динамо» со счётом 1:2. Матч в Калининграде посетили 21 626 зрителей, передаёт корреспондент «Клопс» в воскресенье, 17 мая.

В первом тайме Артур Гомес получил мяч от партнёров, качнул Варатынова, а находившиеся рядом Гассама и Петров не успели накрыть полузащитника, и тот точно пробил в ближний угол.



Калининградцы встрепенулись в середине первого тайма и создали несколько моментов. В основном после аутов Мингияна Бевеева. После перерыва балтийцы стали активнее и отыгрались. Дерик Ласерда грудью внёс мяч в ворота Андрея Лунёва. Хозяева продолжили атаковать, но пропустили сами.



После углового Константин Тюкавин вколотил мяч под перекладину из пределов вратарской.