Стало известно о состоянии велосипедиста, которого переехала машина у «Школы милиции»

Велосипедист, пострадавший в ДТП на кольце у «Школы милиции», находится в состоянии средней тяжести. Об этом источник в экстренных службах региона сообщил «Клопс» в воскресенье, 17 мая.

Молодому человеку 20 лет. После аварии его госпитализировали в БСМП с сотрясением и ушибами. Переломов врачи не выявили. Сейчас пациент находится под наблюдением.

Утром очевидцы заметили на Московском проспекте лежащего человека, рядом — смятый велосипед. Прибывшие медики погрузили пострадавшего в скорую. Позже выяснилось, что парня, поворачивавшего с улицы Буткова, после падения переехал автомобиль.

