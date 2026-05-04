Застрявшие в Литве поезда, пробка к морю и гибель 16-летней девушки: что обсуждали калининградцы в длинные выходные

В Храброво задержались на вылет и посадку 40 рейсов, а поезда между Калининградом и Москвой застряли в Литве из-за аварии на железной дороге — о чём ещё писал «Клопс» в длинные выходные.
1. В субботу, 2 мая, в калининградском аэропорту Храброво задержались почти 40 рейсов — 19 на прилёт и 19 на вылет, один рейс из Москвы был отменён. Причиной стал временный запрет на полёты над частью Ленинградской области. Задержки составляли от одного до трёх часов. Ограничения сняли утром 3 мая.
2. Из-за аварии на железной дороге в Литве задержались три поезда между Калининградом, Москвой и Адлером. Ночью в воскресенье, 3 мая, на станции Еся сошли с рельсов вагоны грузового состава и повредили инфраструктуру. Всего застряло 5 поездов. Пассажиры отнеслись к задержке с пониманием.
Днём губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что литовская железная дорога уведомила КЖД о готовности принимать калининградские поезда после аварии.
3. В Гурьевском районе 16-летняя девочка забралась на опору ЛЭП и погибла от удара током. Это произошло вечером в пятницу, 1 мая, в поле в стороне от посёлка. Спасатели не могли снять погибшую, для этого потребовалось вызвать представителя электросетей для отключения тока. После этого тело девочки спустили с 20-метровой высоты.
4. В воскресенье, 3 мая, на улице Невского в Калининграде образовалась многокилометровая пробка в сторону моря. По словам водителей, движение было затруднено из-за свежеуложенного асфальта — одна из полос оказалась перекрыта. Ситуацию усугубила жаркая погода.
5. Компания «СпецАвтоТранс» сняла с общественных слушаний предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) масштабной стройки на Куршской косе. В посёлке Рыбачий планируется открыть водный пункт пропуска, гостинично-рекреационный комплекс и гидротехнические сооружения. Слушания должны были завершиться 21 мая, но заказчик отозвал документы для устранения технических ошибок.
В воскресенье, 3 мая, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил против строительства. Политик пообещал обратиться в Генпрокуратуру и Минприроды. Он назвал проект «крайне подозрительным», отметив, что его продавливают вопреки мнению местных жителей и экологов, которые уже прозвали будущий комплекс «Стеной смерти». Слуцкий также напомнил, что директор нацпарка Анатолий Калина является фигурантом уголовного дела о незаконной вырубке леса.
6. В Калининграде запустили новый автобусный маршрут №22, который связал Сельму и микрорайон имени Космодемьянского, заменив проблемную маршрутку №70. Новые автобусы оснащены табло, зарядками и звуковым автоинформатором, но в салоне было душно из-за неработающего кондиционера. В первый день пассажиры путались из-за отсутствия информации на остановках. Теперь на линии работает восемь автобусов с интервалом в 12–20 минут вместо одной машины, которая ходила раз в два часа.
7. В автобусе №141 по пути из Калининграда в Зеленоградск кондуктор высадила детей с маленькой собакой посреди трассы из-за отсутствия переноски. Это произошло днём в пятницу, 1 мая. Несмотря на попытки ребят спрятать щенка в куртку и заступничество пассажиров, детей попросили выйти в посёлке Сиренево, не вернув деньги за проезд.
8. В Балтийске сотрудники регионального пограничного управления ФСБ РФ и Россельхознадзора обнаружили незаконное производство в гараже. Рыбу неизвестного происхождения хранили и перерабатывали в антисанитарных условиях, а сбывали через магазин «Капитан». У индивидуального предпринимателя изъяли 1 170 кг продукции на сумму около миллиона рублей.
9. Двухлетнему Диме из Калининграда спасли жизнь в федеральном Центре высоких медицинских технологий, обнаружив редкий врождённый порок — гигантскую аневризму левого желудочка размером почти с сам желудочек. Патологию выявили случайно на плановом обследовании. Калининградские хирурги применили методику Дора, обычно используемую во взрослой кардиохирургии. Диму выписали домой накануне его второго дня рождения.