«Отеля быть не должно»: в Госдуме призвали бойкотировать строительство «Стены смерти» на Куршской косе

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил против строительства гостиничного комплекса на территории нацпарка «Куршская коса». Об этом политик написал в своём телеграм-канале в воскресенье, 3 мая.

По словам депутата, объект планируют строить под видом инвестпроекта. Местные жители и экологи, как утверждает политик, уже называют будущий комплекс «Стеной смерти».

Слуцкий заявил, что у него есть вопросы к легальности проекта: «В январе текущего года директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина стал фигурантом уголовного дела из-за незаконной вырубки леса на территории парка. Ранее, как пишут СМИ, с ним же обсуждалось и строительство данного объекта.

По тому, что происходит, видно, как проект продавливается поперёк мнения граждан и экологического сообщества».

Лидер ЛДПР считает ситуацию «крайне подозрительной» и заявил, что подготовит обращения в Генпрокуратуру и Минприроды. Слуцкий пообещал добиваться, чтобы позицию «жителей региона и экологического сообщества услышали».

Компания «СпецАвтоТранс», планировавшая построить на Куршской косе каскад зданий и сооружений, сняла с общественных слушаний материалы оценки воздействия на окружающую среду. Обсуждение должно было завершиться 21 мая.

Тема:
Строительство гостиничного комплекса в Рыбачьем
«Отеля быть не должно»: в Госдуме призвали бойкотировать строительство «Стены смерти» на Куршской косе
