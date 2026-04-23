По данным предварительной экспертизы стройка гостиницы на Куршской косе не навредит птицам

Строительство многоэтажной гостиницы с инфраструктурой в посёлке Рыбачий на Куршской косе не окажет значимого влияния на популяции птиц. Об этом говорится в материалах предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), размещённых на сайте областного минприроды.

Документ подготовили представители застройщика по результатам ряда экспертиз. В числе прочих упоминается и отчёт специалистов Зоологического института РАН. Как указано в исследовании, большинство птиц мигрирует на высоте до 60 метров, что позволяет им избегать зону строительных работ. Доля пернатых, пролетающих ниже 15 метров, составила 35% от общего числа.

Для наблюдений учёные использовали электронно-оптическую систему, фиксирующую ночную миграцию. За 42 ночи осеннего сезона 2025 года специалисты зафиксировали 2 611 особей.

Авторы исследования отмечают, что даже при локальном воздействии в районе строительства возможно временное снижение численности птиц. Однако экосистема, по их оценке, восстановится в короткие сроки, а качество мест обитания существенно не ухудшится. Реализация проекта, как следует из материалов, не приведёт к массовой гибели пернатых.