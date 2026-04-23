Строительство отеля в Рыбачьем на Куршской косе предварительно признали экологически допустимым

Строительство крупного гостиничного комплекса в посёлке Рыбачий на Куршской косе признано экологически допустимым. К такому предварительному выводу пришли эксперты в рамках оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), документ опубликован на сайте областного минприроды.

ОВОС проводится до начала работ и включает результаты различных исследований, позволяющих оценить возможное влияние на природу. В документе также перечислены меры, которые должны снизить или предотвратить негативное воздействие на окружающую среду.

Речь идёт о первом этапе проекта, который включает намыв острова, создание международного пассажирского речного пункта пропуска, строительство гостинично-рекреационного комплекса, оградительного мола и реконструкцию гидротехнических сооружений. Общественное обсуждение материалов продлится до конца мая.

Среди положительных эффектов авторы документа называют создание рабочих мест, укрепление береговой линии залива и строительство очистных сооружений.

Среди отрицательных — шум от строительных работ, влияние на аквакультуру, флору и фауну, негативное воздействие на экологию при возможных аварийных ситуациях.

В отчёте отмечается, что при соблюдении всех проектных решений и природоохранных мер реализация проекта не окажет критического воздействия на окружающую среду.

«Сравнение альтернатив показывает, что реализация планируемой хозяйственной деятельности <...> является экологически допустимой, социально-экономически обоснованной и предпочтительной», — говорится в документе.

Как сообщил «Клопс» руководитель проекта Олег Николаенко, разрешение на строительство пока не получено. Проект должен пройти ряд согласований и экспертиз.

Проект отеля в посёлке Рыбачий на Куршской косе проходит последние согласования с экспертами Российской академии наук.

Строительство гостиничного комплекса в Рыбачьем
