Инициаторы строительства отеля в Рыбачьем рассказали, на какой стадии работа над проектом

На фото: вид на посёлок Рыбачий и место, где будет стройка с высоты Эфа.

На фото: вид на посёлок Рыбачий и место, где будет стройка с высоты Эфа. Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Проект отеля в посёлке Рыбачий на Куршской косе проходит последние согласования с экспертами Российской академии наук. Об этом «Клопс» рассказал руководитель проекта Олег Николаенко.

«На сегодняшний день совместно с сотрудниками Зоологического института Российской академии наук разрабатываются необходимые мероприятия по минимизации воздействия на орнитофауну. У нас конструктивный рабочий диалог. Вносятся изменения в проектные решения, — заверил Николаенко. — Практически все рекомендации отрабатываются и совместно обсуждаются. После завершения внесения изменений и дополнений проект будет представлен на рассмотрение экспертам Научно-технического совета».

Руководитель проекта добавил, что все обоснованные рекомендации от экспертов будут учтены. После этого пройдут публичные обсуждения.

«Затем проект будет направлен на экологическую экспертизу. Пожалуйста, пожелайте нам удачи! Кроме нас никто не проводил таких научных, технических и гидрологических исследований», — сказал Николаенко.

Собеседник «Клопс» уверен, что проект принесёт пользу посёлку и Куршской косе в целом: «Никто не сможет выполнить такой объём работ по очистке Куршского залива и других мероприятий».