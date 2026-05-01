Отозвал, но не отказался: застройщик «Стены смерти» на Куршской косе снял проект с общественных слушаний

Компания «СпецАвтоТранс», которая планирует построить на Куршской косе целый каскад зданий и сооружений, сняла проект с общественных слушаний, которые должны были завершиться 21 мая. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды «Экомониторинг».

«В связи с отзывом заказчиком уведомления о проведении общественных обсуждений по объекту экологической экспертизы: «Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство международного пассажирского речного пункта пропуска, оградительного мола, гостинично-рекреационного комплекса и реконструкция объектов гидротехнического назначения в посёлке Рыбачий МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области. Этап 1. Гидротехнические сооружения, искусственный земельный участок, акватория» по причине необходимости устранения технических ошибок в документации, общественные обсуждения в период с 22. 04. 2026 по 21. 05. 2026, а также слушания, назначенные на 11:00 06.05.2026 года, не проводятся», — говорится в документе.

Орнитологи и экологи назвали проект застройки Куршской косы — «Стена смерти» — здания планируется установить на пути миграции перелётных птиц.

Строительство гостиничного комплекса в Рыбачьем
