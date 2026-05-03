«Внутри душно, но мы терпим»: калининградка рассказала, что происходит в поезде, застрявшем у границы с Литвой

Пассажиры поезда №147 Москва — Калининград, задержанного из-за аварии на железной дороге в Литве, с ночи ожидают пропуска в Беларуси. Об обстановке в вагонах «Клопс» рассказала жительница области Мария.

Девушка вместе с мужем возвращается из отпуска. Супруги выбрали поезд из соображений экономии времени: они опасались возможных ограничений в аэропортах и переносов рейсов. Состав должен был прибыть в Калининград в 10:40, но около 2:00 остановился перед границей с Литвой.

«До сих пор стоим. До этого были в середине перрона — кто-то говорил, что перед нами в очереди был адлерский поезд, — даже выйти нельзя было. Сейчас поезд подогнали к перрону. Про еду, воду — пришла эсэмэска, что в Чернышевском организуют, но до него ещё доехать надо», — говорит собеседница «Клопс».

По словам калининградки, в поезде спокойно, люди относятся к задержке с пониманием: «Мы в подобную ситуацию второй раз в жизни попадаем, поэтому тоже терпим. Внутри душно, так как кондиционер на стоянке не включают. Но сейчас всех выпустили подышать на улице».

Мария рассказала, что среди возможных вариантов пассажиры обсуждали поездку до Минска на электричке за свой счёт. Супруги посмотрели билеты на самолёт из белорусской столицы в Калининград: на ближайший рейс цена доходила до 15 тысяч рублей на человека.