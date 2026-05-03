На Невского в сторону выезда к морю водители встали в километровой пробке (фото)

В Калининграде на улице Невского собралась километровая пробка в сторону выезда к морю. Об этом очевидцы сообщили «Клопс» в воскресенье, 3 мая.

По словам водителей, затор растянулся от пересечения с Куйбышева до перекрёстка с Островского. Калининградцы предполагают, что одна из причин пробки — свежеуложенный асфальт на одной из полос, по которому пока нельзя проехать. Ситуацию на дороге осложняет жаркая погода.

«Там асфальт кладут от Артиллерийской до Толстого, остаётся одна полоса — дальше чисто. От Дадаева ехали небольшой участок 30 минут. В машине душно.

Окна не открыть, потому что в салон сразу словно дракон дышит грузовик с горячим асфальтом», — рассказал «Клопс» калининградец Павел.