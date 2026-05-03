Поезда между Калининградом и Москвой задержали из-за аварии на железной дороге в Литве

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Поезда дальнего следования между Калининградом, Москвой и Адлером задерживаются из-за аварии на железной дороге в Литве. Об этом «Клопс» сообщили читатели, информацию подтвердили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД в воскресенье, 3 мая.

По данным предприятия, в 2:10 на станции Еся Литовской железной дороги после схода вагонов повредилась инфраструктура. Движение на участке полностью приостановили.

Задерживаются три поезда, следующие в регион и из него: №360 Калининград — Адлер, №148 Калининград — Москва и №147 Москва — Калининград. Пассажир последнего рассказал «Клопс», что состав остановили в Гудогае, и утром задержка превышала четыре часа.

Как уточнили в КЖД, пассажирам оказывают необходимую помощь. После открытия движения на станции «Чернышевское» в Калининградской области людей обеспечат бутилированной водой и питанием. Дополнительную информацию о поездах обещали сообщить позже.