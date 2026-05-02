Тело сняли с 20-метровой высоты: под Калининградом 16-летняя девочка забралась на опору ЛЭП и погибла

Под Калининградом 16-летняя девочка забралась на опору ЛЭП и лишилась жизни. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона.

Трагедия произошла в одном из посёлков Гурьевского района в пятницу, 1 мая, около 21:00 в поле, в стороне от населённого пункта. Безжизненное тело подростка на столбе ЛЭП увидела мать, которая пошла искать девочку, получив от неё сообщение с геопозицией. На место выехали спасатели, однако снять погибшую не представлялось возможным из-за высокого напряжения.

Для отключения тока вызвали представителя электросетей. После этого спасатели забрались наверх по элементам конструкции столба и сняли девочку с высоты около 20 метров. Медики констатировали смерть, тело передали полиции и родственникам.