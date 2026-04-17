На окраине Калининграда хаски остался жить у сгоревшего дома, где погиб его любимец — девятилетний мальчик (фото)

Когда сгорел дом, в котором погибли жена и сын Максима, он ни на один день не бросил пса, 14 лет прожившего в будке рядом с особняком. Мужчина каждый день приезжает, чтобы покормить и проведать Шамана. Запасные ключи от ворот остаются у соседки, за собакой присматривают и друзья. Забрать в квартиру, куда недавно переехали Максим с дочерью, не получится: у Полины аллергия на животных.

«Мы его брали щенком. Сейчас он находится на участке, я каждый день туда приезжаю, навожу порядок. Мы уже убрали дом, остался один фундамент», — делится Максим.

Шаман очень любил погибшего мальчика. Тот часто брал собаку гулять по посёлку вместе с другой ребятнёй. Друзья ребёнка иногда навещают Шамана, открывают калитку, и пёс выходит за ними, но всегда возвращается обратно. После пожара собаку пытался забрать к себе друг семьи Михаил: его дом находится в километре от участка Максима. Пёс сбежал к себе домой.

У Шамана больной глаз. Два года назад ветеринар предложил два варианта: удалить глаз или оставить как есть. Супруга Максима решила не оперировать.

Недавно пёс оказался в приюте. Всё началось с поста в соцсетях: люди были проездом в Шоссейном, увидели грустную бесхозную хаски и посчитали, что собака брошена. О том, что Шамана увезли, Максиму сообщила знакомая. Мужчина сразу же забрал питомца, но на него обрушился хейт в соцсетях.

Пса больше не выпускают за пределы двора. По словам Михаила, хозяин Шамана очень подавлен из-за развернувшейся травли. Мужчина подтверждает — хаски очень привязан к погибшему мальчику.

«Не надо его забирать никуда! Я уверяю вас, собака не брошена, её очень любят. Не каждый питомец так хорошо питается, как эта собака», — говорит Михаил.

В планах Максима — потихоньку восстановить хотя бы первый этаж дома. Туда со временем может перебраться дочка, когда придёт пора создавать свою семью.