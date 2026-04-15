Отец и дочь из Калининграда, потерявшие в пожаре родных и дом, купили квартиру благодаря помощи сотен людей

Погорелец из Шоссейного, потерявший в одну ночь жену, сына и дом, переехал вместе с дочерью в квартиру на Суворова: деньги на новое жильё собирали всем миром. Подробности «Клопс» рассказал сам Максим.

За два месяца близкие, друзья, знакомые и совершенно незнакомые люди собрали для семьи более пяти миллионов рублей. Хватило даже на мебель.

«У Полины всё зажило, спицы сняли. Она ещё прихрамывает после перелома, но сказали, что это постепенно пройдёт. Я работаю, она ходит в школу.

Постепенно быт налаживается, а душа болит, невозможно привыкнуть к потере родных», — со слезами говорит мужчина.

Максим рассказывает, что общими усилиями пытались разобрать обгоревшие развалины в надежде восстановить первый этаж дома. Ничего не получилось — все стены пошли трещинами, пришлось их сносить. Сейчас от семейного гнёздышка остался лишь фундамент и страшные воспоминания...

«Поначалу дочь мне говорила, что ни за что туда не вернётся. А сейчас как-то отошла. Мы ездили вместе собаку кормить, и Полина говорит: «Жалко, что мы отсюда уехали». В общем, историю с домом и участком пока поставили на паузу. Посмотрим, как всё будет складываться дальше и как подскажет сердце», — вздыхает Максим.

Дом был оформлен на его жену. В пожаре сгорели все документы, которые сейчас с трудом потихоньку восстанавливают. Многие бумаги оформлялись в другом регионе, их нужно получать через запросы и ЗАГС. «У нас на руках сейчас только паспорта. Остальное в процессе», — добавляет собеседник «Клопс».