Гибель семьи в горящей калининградской высотке и рухнувший с неба лебедь: 8 событий минувших выходных

Ссылка В горящей высотке на улице Инженерной в Калининграде погибли три человека, а в центре города на дорогу рухнул лебедь — о чём ещё писал «Клопс» в выходные.

Ссылка 1. В ночь на воскресенье, 12 апреля, на улице Инженерной в Калининграде загорелась многоэтажка. Жильцы в панике выбегали на улицу, спасая детей и домашних животных, а из окна пятого этажа мужчина звал на помощь. По данным экстренных служб, из дома эвакуировали более 100 человек, 37 из них спасли пожарные. Пожар унёс жизни супругов 61 и 53 лет и их 34-летнего сына. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), назначены экспертизы.

Фото: канал СУ СК России по Калининградской области / Телеграм

2. Днём в субботу, 11 апреля, в Калининграде на улице Камской загорелись склады, расположенные рядом с пожарной частью. Огонь достиг площади 1 000 квадратных метров, его локализовали в 18:50. По предварительным данным, пострадавших нет, эвакуация людей не проводилась. В тушении участвовали 53 сотрудника МЧС и 13 единиц техники.

Фото: очевидец

3. В тот же день в посёлке Калужское Черняховского округа загорелись две комнаты в квартире одноэтажного дома. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. Мужчина отравился продуктами горения, его госпитализировали. Предварительная причина — неисправность печи.

Фото: МЧС региона

4. В воскресенье, 12 апреля, в Калининграде на улице Черняховского недалеко от Музея янтаря лебедь упал с неба прямо на проезжую часть и не смог подняться. Водители и прохожие унесли птицу с дороги к тротуару.

Фото: очевидцы

5. В субботу, 11 апреля, в Калининграде на Литовском валу неизвестный на самокате сбил 72-летнюю женщину и скрылся. По данным очевидцев, парень намеренно не свернул с тротуара. Пенсионерка упала и ударилась затылком. С сотрясением мозга и раной головы её госпитализировали в БСМП. Полиция разыскивает виновника ЧП.

Фото с места происшествия. Фото: ГАИ региона

6. В посёлке Калужское Черняховского района в воскресенье, 12 апреля, 15-летний подросток на скутере попал в ДТП, катаясь без мотошлема. Упав, юноша получил травмы.

Фото: канал Госавтоинспекции Калининградской области / Телеграм

7. В воскресенье, 12 апреля, на пляже в Пионерском отдыхающие обнаружили крупный оранжевый объект, лежащий у спуска с променада. Местные жители строили разные версии — от буйка до мины времён войны. В региональном МЧС пояснили, что это морской сигнальный буй, который не представляет никакой угрозы.

Фото: очевидцы

8. В домашнем матче с «Пари НН» калининградская «Балтика» сыграла вничью 2:2, упустив победу на последних минутах. В первом тайме хозяева пропустили быстрый гол, а во втором — Элдер Чивич сравнял счёт со штрафного, после чего получил травму. На 83-й минуте Максим Петров забил с пенальти, однако в компенсированное время гости ответили точным ударом Свена Карича. Тренер нижегородцев получил красную карточку за споры с арбитром.