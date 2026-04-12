«Помогите! Задыхаемся!»: жильцы горящей высотки на Инженерной выбегали на улицу в майках и трусах — очевидцы (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде во время пожара на улице Инженерной жильцы многоэтажки в панике выбегали на улицу, хватая детей и домашних животных. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в воскресенье, 12 апреля.

«На пятом этаже из окна кричал мужчина: «Помогите! Задыхаемся!» Ночь глубокая была, около трёх утра. Люди хватали детей, в одних майках и трусах выносили [их из здания], сами выбегали в чём были. Кто-то спасал питомцев — собак, котов», — вспоминают свидетели.

По данным источника в экстренных службах региона, из дома эвакуировали больше 100 человек. Большинство жильцов смогли выбраться самостоятельно, ещё 37 человек спасли пожарные.