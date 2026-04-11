Удаление тренера, выкошенный легион и пенальти: тактика выжженной земли помогла «Пари НН» сдержать «Балтику»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградская «Балтика» упустили победу в домашнем матче с «Пари НН». Игра завершилась со счётом 2:2, передаёт корреспондент «Клопс».

Хозяева довольно быстро пропустили гол в свои ворота. Кевин Андраде упустил Реналдо Сефаса и ямаец катнул мяч под опорную ногу Ивана Кукушкина. Основной голкипер балтийцев Максим Бориско игру пропускал из-за травмы.

В первом тайме лазарет калининградцев пополнил Брайан Хиль. Без своего грозного форварда всё, что смогли создать хозяева — удар в штангу со штрафного в исполнении Ильи Петрова.

После перерыва на поле у балтийцев появился Элдер Чивич и первым же ударом со штрафного он сравнял счёт. А через несколько минут получил травму и вернулся на скамейку запасных. Ещё один легионер «Балтики» Тентон Йенне не смог доиграть матч из-за поврждения.

На 83-й минуте Максим Петров реализовал пенальти и вывел бело-синих вперёд. А в уже добавленное время гости ушли от поражения благодаря голу Свена Карича.

Стоит также отметить, что тренер гостей получил красную карточку за споры с арбитром.