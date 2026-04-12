В Калининграде на Инженерной загорелась квартира в девятиэтажке, погибли три человека (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде ночью в многоэтажном доме на улице Инженерной произошёл пожар, погибли три человека. Об этом в телеграм-канале регионального управления МЧС пишут в воскресенье, 12 апреля.

Огонь вспыхнул в квартире на четвёртом этаже, а также охватил общий коридор на втором. Пожар охватил 75 «квадратов», на месте работали 53 сотрудника МЧС и 15 спецмашин. К высотке направили ведомственного психолога.

Спасатели вывели из здания 37 человек, в том числе двоих детей. Как отметили в телеграм-канале областного СК, в сгоревшей квартире нашли тела 61-летнего мужчины, его 53-летней жены и 34-летнего сына.

После трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Специалисты осматривают место происшествия, назначают судебно-медицинские и пожарно-техническую экспертизы, опрашивают свидетелей.