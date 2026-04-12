На пляж в Пионерском вынесло загадочный оранжевый объект, который озадачил жителей и гостей курорта (фото)

В Пионерском на пляже заметили крупный оранжевый объект, назначение которого местные жители и отдыхающие понять пока не могут. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в воскресенье, 12 апреля.

Конструкция лежит возле спуска с променада, неподалёку от лифта возле санатория. Близлежащая территория не огорожена. По словам местных жителей, находка уже успела вызвать у людей самые разные версии: одни сравнивают её с буйком или частью навигационного оборудования, другие и вовсе рассуждают о выброшенной о мине времён Великой Отечественной войны.

Как рассказали «Клопс» в управлении регионального МЧС, на пляже лежит морской сигнальный буй, угрозы он не представляет.