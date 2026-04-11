Две комнаты в огне: под Черняховском произошёл пожар с пострадавшим

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Черняховском муниципальном округе сотрудники МЧС ликвидировали пожар в жилом доме. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства в субботу, 11 апреля.

Инцидент произошёл в посёлке Калужское на улице Победы. В одной из квартир одноэтажного многоквартирного дома загорелись две комнаты — общая площадь пожара составила 32 квадратных метра. Прибывшие спасатели эвакуировали мужчину с признаками отравления продуктами горения и передали его медикам для госпитализации.

Пожар был оперативно ликвидирован. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность печного оборудования. В тушении участвовали 9 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.