Площадь — 400 «квадратов»: в МЧС прокомментировали пожар на Камской (обновлено)

Площадь пожара на Камской в Калининграде, где вспыхнули склады, составляет 400 «квадратов». Об этом сообщает МЧС региона.

«На улице Камской горят склады на площади 400 метров квадратных. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Пожар локализуют 53 сотрудника и 13 спецавтомобилей.

Обновлено в 18:50

Площадь пожара выросла до 600 квадратных метров. Эвакуация людей не проводилась. Пострадавших нет.

Обновлено в 19:30

Пожар на площади 1 000 квадратных метров локализовали в 18:50.