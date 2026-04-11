Площадь — 400 «квадратов»: в МЧС прокомментировали пожар на Камской (обновлено)

Площадь пожара на Камской в Калининграде, где вспыхнули склады, составляет 400 «квадратов». Об этом сообщает МЧС региона.
«На улице Камской горят склады на площади 400 метров квадратных. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Пожар локализуют 53 сотрудника и 13 спецавтомобилей.
Обновлено в 18:50
Площадь пожара выросла до 600 квадратных метров. Эвакуация людей не проводилась. Пострадавших нет.
Обновлено в 19:30
Пожар на площади 1 000 квадратных метров локализовали в 18:50.
Первыми о ЧП «Клопс» сообщили очевидцы.