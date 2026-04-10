Чудом уцелевший в горящем «Гианте» лего-человечек стал героем мультика и растрогал соцсети (видео)

При пожаре в «Гианте» уцелела фигурка лего-человечка, стоявшая на входе в торговый центр. Игрушечный эскимос стал героем мультика, который спасает своих плюшевых друзей. Об этом «Клопс» рассказал владелец сети Kidsmax Сергей Пронин.
По его словам, идея пришла спонтанно, когда появились первые фотографии торгового центра после пожара.
«Увидел фотографию: всё черное, остался не сильно пострадавший наш человечек. Связался с SMM-специалистом, говорю: «Надо выложить». Было больше 100 тысяч просмотров, много лайков, комментариев», — рассказывает собеседник «Клопс».
Позже с предпринимателем связался Дмитрий Артамонов, который делает видео с помощью нейросети. Так появился трогательный мультик, в котором лего-герой с собаками породы хаски замечает, что торговый центр охватило огнём. Эскимос сходит со своего постамента и идёт спасать игрушки из магазина. Пластиковый гигант хватает на руки плюшевого котика, ленивца и робота-собаку, все спасаются, и в конце появляется слоган: «Выстоял он — выстоим и мы».
Фигурка досталась магазину в виде кубиков много лет назад во время работы с компанией Lego. Эскимоса собрал по приложенной инструкции сотрудник торговой сети.
«По всем мыслимым и немыслимым показателям он должен был как минимум оплавиться. Не знаю, почему выжил. Мы воспринимаем это как знак: не нужно опускать руки, надо восстанавливать всё, совершенствовать», — комментирует Сергей.
Подписчики тоже недоумевают, как пластиковому эскимосу удалось выстоять в таком пекле. Некоторые калининградцы рассказали, что фигурку любили дети и были очень рады увидеть, что лего-человечек устоял.
Пожар в «Гианте» произошёл 5 апреля. Владельцы магазинов оценивают ущерб в миллионы рублей.