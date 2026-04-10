Чудом уцелевший в горящем «Гианте» лего-человечек стал героем мультика и растрогал соцсети (видео)

При пожаре в «Гианте» уцелела фигурка лего-человечка, стоявшая на входе в торговый центр. Игрушечный эскимос стал героем мультика, который спасает своих плюшевых друзей. Об этом «Клопс» рассказал владелец сети Kidsmax Сергей Пронин.

«Увидел фотографию: всё черное, остался не сильно пострадавший наш человечек. Связался с SMM-специалистом, говорю: «Надо выложить». Было больше 100 тысяч просмотров, много лайков, комментариев», — рассказывает собеседник «Клопс».

По его словам, идея пришла спонтанно, когда появились первые фотографии торгового центра после пожара.

Позже с предпринимателем связался Дмитрий Артамонов, который делает видео с помощью нейросети. Так появился трогательный мультик, в котором лего-герой с собаками породы хаски замечает, что торговый центр охватило огнём. Эскимос сходит со своего постамента и идёт спасать игрушки из магазина. Пластиковый гигант хватает на руки плюшевого котика, ленивца и робота-собаку, все спасаются, и в конце появляется слоган: «Выстоял он — выстоим и мы».

Фигурка досталась магазину в виде кубиков много лет назад во время работы с компанией Lego. Эскимоса собрал по приложенной инструкции сотрудник торговой сети.

«По всем мыслимым и немыслимым показателям он должен был как минимум оплавиться. Не знаю, почему выжил. Мы воспринимаем это как знак: не нужно опускать руки, надо восстанавливать всё, совершенствовать», — комментирует Сергей.

Подписчики тоже недоумевают, как пластиковому эскимосу удалось выстоять в таком пекле. Некоторые калининградцы рассказали, что фигурку любили дети и были очень рады увидеть, что лего-человечек устоял.