Погорельцы из ТЦ «Гиант» после пожара пострадали от мародёров

Арендаторы ТЦ «Гиант» после пожара страдают от мародёров. Об этом говорилось на круглом столе «Клопс. Эксперты» в четверг, 16 апреля.

Как рассказала директор регионального филиала СК «Росгосстрах» Наталья Балыбердина, один из клиентов компании сначала обратился с заявлением о возмещении потерь от огня, а через некоторое время направил новое.

«Было заявлено событие по противоправным действиям третьих лиц, — отметила эксперт. — Получается, что в связи с недостаточностью охраны объекта остатки товарно-материальных ценностей расхищались. Соответственно, происходит увеличение размера ущерба. С этим, в нашем понимании, тоже что-то нужно делать. Наверное, нужно подсвечивать это и собственнику».

По словам представителя владельца здания торгового центра Алексея Легалова, в настоящее время охрана осуществляется лишь по периметру здания. Внутри, где ещё находятся остатки товара и оборудование арендаторов, охранять возможности нет.

Как отметил Алексей Легалов, в первые дни после пожара администрации ТЦ даже пришлось привлечь правоохранительные органы для охраны здания. Группы молодых людей вступали в стычки с росгвардейцами.

«Стоит сотрудник Росгвардии, он с автоматом, он в броне, у него есть все полномочия, но это никого не останавливало», — сообщил Алексей Легалов.

Администрация ТЦ просит арендаторов поскорее вывезти своё имущество из сгоревшего здания. Это нужно как для предотвращения краж, так и для начала работ по расчистке площади.

Некоторые арендаторы провели оценку ущерба и вывезли свои вещи, но большинство отказывается это делать до проведения всех необходимых экспертиз и следственных действий. У кого-то просто нет средств, чтобы нанять эксперта.