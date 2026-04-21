«Если что-то было не так, мы бы без жертв не обошлись»: представитель собственника «Гианта» — о пожаре в ТЦ

Представитель собственника ТЦ «Гиант» Алексей Легалов опроверг заявления арендаторов, что во время пожара в здании не сработала система пожаротушения. Об этом он заявил в ходе круглого стола «Клопс. Эксперты», на котором обсуждалась ситуация.

По словам одной из участниц мероприятия, в её павильоне во время происшествия не пролилось ни одной капли воды.

«Это значит только одно — что у вас не было той температуры, при которой включается система пожаротушения, — ответил Алексей Легалов. — То, что она сработала, — это зафиксировано. <...> Врать не буду — на следующий день после пожара совместно с дознавателями МЧС я лично перекрывал систему пожаротушения, потому что она заливала помещение. Это зафиксировано в актах. Мы не могли с ними ходить, потому что просто на голову лилось».

По словам представителя собственника ТЦ, спустя 11 дней после происшествия в некоторых местах до сих пор отмечается утечка воды.

«Видимо, я плоховато перекрыл. Там, где сработали спринкера (спринклерные оросители — ред.), она до сих пор работает, скажем так», — отметил Легалов, призвав отбросить эмоции.

«Слушайте, ну какие могут быть эмоции? Вот я пришла — вывеска вот такого формата, скрученная вот так, — парировала пострадавшая предпринимательница, показав наглядно размер. — Пластиковая, стекло на мониторе треснутое, стёкла входных дверей деформированы, температура была очень приличная. Чтобы такие повреждения сделать, температура должна быть очень высокой. На самом деле у меня ни одной капли воды, просто все чёрное. В коридоре ни одной капли воды. Я же всё фотографировала, всё зафиксировала».

«Если бы что-то было сильно прямо не так — давайте будем честны, все здесь прекрасно, думаю, это понимают — мы бы без жертв не обошлись», — заявил Легалов.

Это утверждение также вызвало комментарии со стороны арендаторов. Одна из них, Татьяна Шубина, подчеркнула, что вопросы есть также и к работе системы оповещения.

«Никто меня не вывел, — рассказала она. — Оповещений не было: выходите, пожарная тревога. Было просто кряк-пик — и отключилось. С тех пор, как меня в Сибири шаровая молния била и не прибила, я в случае какой-либо тревоги бегом бегу к администрации здания. Бегу и кричу: «Как дела?» Я всегда бегала. А в этот раз я сидела спокойно. Получается, сижу просто в магазине и ощущаю, что я не могу дышать. Я вышла посмотреть и чувствую — вонь. Вот это меня и спасло».

«А меня конкретно спасли мои соседи», — добавила другая предпринимательница.