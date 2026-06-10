Эксперты МЧС проводят дополнительные исследования по делу о пожаре в калининградском ТЦ «Гиант»

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Эксперты МЧС продолжают выяснять причину пожара, который произошёл 5 апреля в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте в Калининграде. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

Для работы на месте были привлечены специалисты Всероссийского ордена «Знак Почёта» научно‑исследовательского института противопожарной обороны и сотрудники Испытательной пожарной лаборатории. Они провели комплекс исследований с использованием специализированного оборудования: изучили состояние строительных конструкций, электропроводки и металлических элементов, а также искали возможные следы инициаторов горения.

С территории ТЦ изъяли необходимые образцы. На их основе выполнены пожарно‑технические экспертизы, включая морфологический, металлографический и рентгенофазовый анализ. После этого специалисты реконструировали процесс возникновения и развития возгорания и сформировали основные версии произошедшего.

Отдельно эксперты НИИ противопожарной обороны проводят испытания элементов навесного фасада, в том числе композитных панелей и утеплителя. Исследования направлены на определение их пожарной опасности и характеристик горючести. Окончательные выводы о причинах ЧП будут сделаны после завершения всех лабораторных и экспертных процедур.