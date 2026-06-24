В пострадавшем от огня ТЦ «Гиант» вновь случился пожар (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде в здании торгового центра ТЦ «Гиант», ранее пострадавшего от пожара в апреле, вновь произошло возгорание. Как сообщает корреспондент «Клопс» с места события, к участку оперативно прибыли пожарные расчёты, сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

По словам очевидцев, огонь был заметен с балконов жилых домов, после чего к зданию подъехали несколько пожарных машин. Спасатели обследовали второй этаж объекта.

Один из представителей экстренных служб сообщил, что причиной инцидента могло стать возгорание мусора. На момент работы пожарных открытого огня уже не наблюдалось.

Обстоятельства происшествия уточняются. Информация о пострадавших не поступала.