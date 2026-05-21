В Калининградской области ввели льготные микрозаймы для предпринимателей, пострадавших от пожара

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Власти Калининградской области утвердили новую меру поддержки малого и среднего бизнеса. Предприниматели, пострадавшие от пожара, смогут оформить льготный микрозаём. Инициатива разработана по поручению губернатора Алексея Беспрозванных, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг, 21 мая.

Глава региона рассказал, что лично посетил место пожара в ТЦ «Гиант», оценил ущерб и пообщался с предпринимателями. «Понимаю, насколько погорельцам важна любая помощь: от грамотного совета до финансовой поддержки. Постарались сделать её доступной и не требующей лишних формальностей», — отметил Беспрозванных.

Оформлением выплат занимается центр «Мой бизнес». Максимальная сумма микрозайма — 3 млн рублей. Для субъектов МСП, предоставивших залог, ставка составляет 5% годовых, для остальных — 12%. Максимальный срок — до 36 месяцев.

5 апреля произошёл пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде. От огня в различной степени пострадали более 50 предпринимателей из числа арендаторов торговых площадей комплекса.