Власти рассказали, какую поддержку попросили арендаторы сгоревшего ТЦ «Гиант»

Все поступившие от арендаторов «Гианта» вопросы к властям касаются в основном юридической и финансовой поддержки. Об этом на круглом столе «Клопс. Эксперты» рассказала замминистра экономического развития, промышленности и торговли региона Ксения Малышева.

По её словам, состоялась встреча пострадавших от пожара 5 апреля с представителями регионального правительства, фонда поддержки предпринимательства и собственника торгового центра.

«Приняли решение, что заведём специальную форму для того, чтобы собрать информацию по каждому из тех, кто пострадал, — подчеркнула замминистра, обращаясь к предпринимателям. — Кто вы, чем занимаетесь, какой ОКВЭД в деятельности для вас основной. И более специфическую информацию: сгорел ли у вас банковский терминал, нуждаетесь ли вы в помощи с подбором помещения на какое-то временное размещение или на постоянное размещение, есть ли кредитные обязательства, остался ли в наличии договор, получили ли вы справку МЧС и многие другие вопросы. Также мы сформировали отдельную вкладку вопросов для собственника, и 18 предпринимателей уже заполнили свои обращения».

Как сообщила Ксения Малышева, правовая помощь организована на площадке фонда «Центр поддержки предпринимателей». На эти задачи выделили двоих специалистов.

Некоторые предприниматели усомнились, что два юриста справятся с консультированием свыше 70 человек. Ксения Малышева заверила участников круглого стола, что при необходимости число специалистов может быть увеличено.

«В части финансовых мер поддержки вы заполнили те параметры микрозайма, которые каждому из вас нужны, — отметила замминистра. — Как мы и говорили, они будут совершенно разные, потому что у кого-то более крупный бизнес, у кого-то поменьше. Все эти сведения обо всех имеем. И в настоящее время прорабатываем возможность программы льготного микрозайма».

Первый заместитель директора «Центра поддержки предпринимательства Калининградской области» Жанна Янберг подчеркнула, что как только будет разработана программа помощи пострадавшим арендаторам, все они будут проинформированы о мерах поддержки.

«Мы безвозмездную финансовую поддержку не оказываем, только возвратную — это микрозаймы, — сообщила она. — Как раз в целом, я так понимаю, есть потребность пополнения оборотных средств, покупка какого-то нового оборудования, предоплата за аренду. На все эти цели возможно направление средств микрозайма. Поэтому готовы консультировать. Телефон консультационного центра 99-49-04».